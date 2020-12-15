РИАМО - 15 дек. В Москве инвалиды смогут подать заявление на компенсацию на приобретение отдельных технических средств реабилитации (ТСР) через портал mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Подать заявление в электронной форме можно будет с 21 декабря текущего года.

«К указанным средствам реабилитации относятся: столик прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступенька для ванны, насадка на унитаз, доска для ванны, доска для пересаживания», — говорится в сообщении.

Каждый год выплатами на получение ТСР пользуется порядка 7 тысяч инвалидов. Общая сумма выплат — около 100 миллионов рублей.

В 2021 году планируется обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не менее 200 тысяч инвалидов.

Ранее оформить данную выплату в Москве можно было только при обращении в один из центров «Мои документы».