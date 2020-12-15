РИАМО - 15 дек. Гроб с телом легендарного актера Валентина Гафта вынесли из театра «Современник» под громкие аплодисменты собравшихся, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Прощание с артистом прошло в столичном театре «Современник», где Гафт служил с 1969 года.

Актер скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Помимо игры в театре, Гафт снимался в кино. Кинозрителям он запомнился по ярким ролям в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».

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