РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске открылась первая в Московской области мобильная группа «Школа безопасности», говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«В Быковской школе Подольска на базе «Дома Юнармии» 14 декабря прошла презентация первой в Подмосковье мобильной группы «Школа безопасности». После торжественной церемонии открытия обучающиеся продемонстрировали свои навыки в горной высотной подготовке, оказании первой помощи, боевом пожарном развертывании, а также агитационной составляющей в работе спасателей», - говорится в сообщении.

«Школа безопасности» - одно из направлений деятельности детского патриотического объединения «Витязь-Быково», которое образовано в 2001 году.

На мероприятии присутствовали председатель Центрального совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Надежда Ершова, начальник управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда, начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона, подполковник Роман Кирсанов и другие.