РИАМО - 15 дек. Власти столицы предоставили льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов ООО «БиноМедВетСервис» в районе Черемушки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Завод будет иметь площадь 3,8 тысячи квадратных метров. Для него выделили земельный участок в 0,33 гектара в Научном проезде рядом с владением 6.

«В новом производственном комплексе планируется наладить выпуск пяти ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, спортивных лошадей и сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении.

Завод будет выдавать до 500 тысяч единиц продукции в год. На предприятии создадут 85 рабочих мест.

В проект вложат 514 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на 2022 год.