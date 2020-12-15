РИАМО - 15 дек. Дополнительные деньги выделят из столичного бюджета на реализацию городской программы поддержки таксомоторных перевозок и услуг каршеринга, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Таким образом, компании такси и каршеринга возместят часть трат на закупку новых автомобилей.

«В 2020 году заявки на субсидии принимались в период с 15 июня по 26 июня. Выплаты будут осуществлены в декабре», - говорится в сообщении.

С 2012 по 2019 годы субсидии получила 291 столичная компания на общую сумму 0,9 миллиарда рублей, они купили более 36,5 тысячи автомобилей такси. В этом году 117 компаний такси подали заявки на 288 миллионов рублей.

За два года три компании каршринга в столице получили субсидии на общую сумму 52,7 миллиона рублей и купили 3,7 тысячи машин.

В этом году заявки на получение субсидии подали три оператора, которые планируют купить 8,5 тысячи машин на общую сумму 200 миллионов рублей.