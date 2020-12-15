РИАМО - 15 дек. Цирк на проспекте Вернадского и цирк Никулина на Цветном бульваре в столице получат гранты на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Соответствующие постановления подписал мэр Сергей Собянин.

«Средства будут направлены на покрытие жизнеобеспечивающих расходов — оплата труда работников, содержание имущественного комплекса, обеспечение животных кормами, которые в настоящее время цирки не могут оплачивать самостоятельно», — говорится в сообщении.

В связи с продолжающейся пандемией Covid-19 продажа билетов на цирковые представления в Москве ограничена 25% максимальной вместимости зала.