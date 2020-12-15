РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. Мытищинские баскетболистки победили люберецкий «Спартак» со счетом 130:39, игра проходила в рамках чемпионата Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

В игровом зале СК «Строитель» состоялась игра по баскетболу среди женских команд сезона 2020-2021 годов.

«Женская сборная команда городского округа Мытищи по баскетболу «Олимпик» переиграла баскетбольный клуб «Спартак» города Люберцы со счетом 130:39», - говорится в сообщении.