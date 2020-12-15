РИАМО - 15 дек. Студенты и ординаторы медицинских вузов Москвы, которые проходят практику в поликлиниках в ноябре-декабре, получат дополнительные выплаты, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Для студентов размер выплаты составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов – 10 тысяч рублей в месяц», – говорится в сообщении.

Данную выплату смогут получать более 3 тысяч медработников города.

Ординаторы и студенты медвузов были направлены в столичные поликлиники для помощи врачам и медсестрам, нагрузка на которых сильно выросла из-за пандемии Covid-19.

С начала пандемии в Москве выявили 703 502 случая коронавируса, выздоровели 539 859 человек, умерли 10 022 пациента.

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15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.