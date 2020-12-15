РИАМО - 15 дек. Благодаря займу от Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области компания «ИнтерПак» расширит производство водосточных систем из ПВХ в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

«В ходе реализации проекта предприятием будет произведена модернизация производства и закупка нового оборудования, с помощью которого будет произведено более 500 тысяч погонных метров новой продукции, что сделает данную продукцию более доступной для российских потребителей», - говорится в сообщении.

Общий бюджет проекта составляет 36,6 миллиона рублей, в ходе его реализации на предприятии будет создано 20 новых рабочих мест.

«Старт реализации инвестпроекта стал возможен за счет эффективного взаимодействия инвестиционных институтов Московской области. Областной гарантийный фонд предоставил инвестору поручительство, что позволило региональному ФРП одобрить льготный займ под 2% годовых на пять лет», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.