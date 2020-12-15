РИАМО - 15 дек. Более 10 тысяч единиц коммунальной техники и 50 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве, работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С вечера 14 декабря коммунальщики проводят сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

«За минувшие сутки, по оценкам синоптиков, в городе выпало шесть сантиметров снега, всего с начала декабря - 11 сантиметров», - отметил Бирюков.

Проведена противогололедная обработка мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта с помощью специализированной техники.

Сейчас уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий продолжается. Ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Утром вторника рабочие приступили к очистке от снега кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности.