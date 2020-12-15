РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 дек. Последствия ночного снегопада на дорогах Щелкова устраняют 36 единиц техники и 76 человек, сообщается в официальном Telegram-канале администрации городского округа.

«С 4 утра началась уборка дорог и тратуаров. В первую очередь ведется уборка снега на подходах к социальным объектам. В сложившейся ситуации повышенную бдительность нужно проявлять автомобилистам. Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и заблаговременно останавливаться у пешеходных переходов», - говорится в сообщении.

Кроме того, уборкой дворов занимаются 20 тракторов и более 500 дворников.