РИАМО - 15 дек. В Москве завершены работы по реконструкции устаревшего здания кинотеатра «Высота», расположенного в районе Кузьминки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики столицы.

Ремонтные работы проводил инвестор. Ремонт начался летом 2018 года в рамках масштабной программы по реконструкции застройщиком 39 кинотеатров.

«Старый кинотеатр превратили в современное досуговое пространство общей площадью более 9 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании заработают четыре кинозала, каждый из которых рассчитан на 56 зрителей и предусматривает места для маломобильных граждан, а также зона фудхолла», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Есть в отреставрированном здании и развлечения для детей. В кинотеатре оборудовали центр с возможностью организации мастер-классов и творческих мастерских.

Также в здании будут находиться супермаркет, магазины и киоски товаров ежедневного спроса, предприятия общепита.