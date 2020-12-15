РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Свыше 250 единиц спецтехники и более тысячи человек убирают дороги и тротуары от снега в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ведется механизированная очистка проезжей части, подходов к пешеходным переходам и внутриквартальных территорий. В работе задействовано 253 единицы спецтехники и более тысячи рабочих», - говорится в сообщении.

У дорожных служб есть необходимый запас противогололедных материалов и техники. Для оперативного реагирования ведется мониторинг дорожной ситуации.

«За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до пяти миллиметров осадков, что составляет порядка 10% от месячной нормы в декабре», - заключается в материале.