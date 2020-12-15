РИАМО - 15 дек. В отношении жителя Москвы, открывшего стрельбу из автомобиля марки Maybach в центре города, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В отдел полиции 13 декабря от прохожего поступило сообщение о стрельбе на Тверской улице. Неизвестный произвел несколько выстрелов из автомобиля в воздух.

«Отделом дознания ОМВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя столицы, открывшего стрельбу из автомобиля Maybach», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Полицейским удалось установить владельца иномарки и задержать подозреваемого в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Задержанный заявил, что просто хотел проверить, пригоден ли для стрельбы его охолощенный пистолет. Находясь на заднем сиденье своего автомобиля, он произвел три выстрела в воздух.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Следствие продолжается.

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