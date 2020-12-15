РИАМО - 15 дек. Подмосковные горнолыжные комплексы «Сорочаны», «Степаново», «Яхрома» вошли в тройку самых любимых курортов для зимнего отдыха жителей России, сообщает портал ТурСтат.

Портал провел опрос на тему любимого курорта россиян для катания на горных лыжах и сноуборде.

«Топ-10 курортов России для зимнего отдыха 2020-2021 составили курорт «Роза Хутор» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, курорты Московской области, курорт «Красная Поляна» в Сочи», - говорится в сообщении.

Также в десятку популярных вошли курорты Ленинградской области, Хибины в Мурманской области, курорты Камчатки, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, «Банное» в Башкирии и Миасс в Челябинской области.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса свыше 10 тысяч посетителей портала в декабре этого года.

За курорт «Роза Хутор» проголосовали 20% опрошенных, за «Шерегеш» — 15%, за «Сорочаны», «Степаново», «Яхрому» в Подмосковье — 13%, за курорт «Красная Поляна» — 11%, за «Игору», «Коробицыно», «Охта Парк» в Ленинградской области — 8%.

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