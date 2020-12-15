РИАМО - 15 дек. Валентин Гафт был не только талантливым актером, но и очень глубоким человеком, сообщил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

Церемония прощания с актером проходит в столичном театре «Современник», на сцене которого он играл с 1969 года.

«Потрясающий актер, необыкновенного таланта и внутреннего наполнения человек. Такой быстрый на ум, острый на язык <...> Такой по-человечески ранимый, как ребенок. Все, что от Гафта зависело, он сделал и никто бы другой не сделал», - сказал Герасимов во время церемонии прощания с артистом.

На мероприятии также были прочитаны телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Гафт скончался 12 декабря. Актеру было 85 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.