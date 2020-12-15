РИАМО - 15 дек. Валентин Гафт был не только талантливым актером, но и очень глубоким человеком, сообщил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.
Церемония прощания с актером проходит в столичном театре «Современник», на сцене которого он играл с 1969 года.
На мероприятии также были прочитаны телеграммы с соболезнованиями от президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Гафт скончался 12 декабря. Актеру было 85 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.
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