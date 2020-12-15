РИАМО - 15 дек. Сбор тепличных овощей в Московской области планируется увеличить до 100 тысяч тонн по итогам текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«По прогнозам в этом году мы поднимем планку валового сбора тепличных овощей в регионе до 100 тысяч тонн. Защищенный грунт за последние годы дает очень хорошие результаты», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что Подмосковье второй год подряд на 100% выполняет показатель по самообеспеченности региона тепличными овощами.

По его словам, в 2018 году сбор урожая овощных культур защищенного грунта в Московской области составил 62,5 тысячи тонн, в 2019 году — более 89 тысяч тонн.

«На начало декабря валовый сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составил более 92 тысяч тонн. Это более чем на 14% больше прошлогодних показателей, когда на эту дату было собрано 80,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта», — добавил Воскресенский.

В теплицах на территории Московской области выращивают помидоры, огурцы, баклажаны и другие овощи.

«Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали «Агрокультура Групп», где собрано 58,2 тысячи тонн овощей. Далее идут «Луховицкие овощи», здесь собрали 16,4 тысячи тонн, «Иванисово» — около 13 тысяч тонн, «Аграрное» — порядка 2 тысяч тонн и «Матвеевское» — 1,6 тысячи тонн», — отметил Воскресенский.

Овощная продукция региона реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных ярмарках области, столицы и соседних регионов РФ.