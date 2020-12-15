РИАМО - 15 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1773 пациента с коронавирусом, при этом на ИВЛ в больницах столицы остается 419 человек, сообщил московский оперштаб.
За сутки в столице выявили 5418 случаев коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано свыше 703 тысяч случаев инфицирования Covid-19.
Всех пациентов и близко контактировавших с ними взяли под медицинское наблюдение.
В общественных местах и в транспорте Москвы необходимо носить маски и перчатки. Москвичи из групп риска должны соблюдать домашний режим. Ученики старших классов и студенты столицы продолжают обучение в дистанционном формате.
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Текстовая трансляция
15 ДЕКАБРЯ
- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.
- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.
- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.
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