РИАМО - 15 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1773 пациента с коронавирусом, при этом на ИВЛ в больницах столицы остается 419 человек, сообщил московский оперштаб.

За сутки в столице выявили 5418 случаев коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано свыше 703 тысяч случаев инфицирования Covid-19.

«12,9% среди заболевших - дети, 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Всех пациентов и близко контактировавших с ними взяли под медицинское наблюдение.

В общественных местах и в транспорте Москвы необходимо носить маски и перчатки. Москвичи из групп риска должны соблюдать домашний режим. Ученики старших классов и студенты столицы продолжают обучение в дистанционном формате.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.