РИАМО - 15 дек. На территории столицы 17 декабря местами прогнозируется ледяной дождь, температура может подняться до плюсовых значений, сообщается на сайте «Метеовести».

В районах Центральной России во вторник и среду сохранится декабрьская погода. В столице будет от минус 4 до минус 2 градусов.

«В четверг из-за новой волны атлантического воздуха температура повысится до плюс 1 градуса, снег может переходить в дожди, в отдельных районах – ледяные», - говорится в сообщении.

Потепление в столице будет недолгим. К выходным снова подморозит, температура опустится до минус 4 градусов.