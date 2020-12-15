РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Около 90 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники задействовано для расчистки улиц Подольска от выпавшего снега, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В уборке улиц и дворов Подольска во вторник задействован 621 человек, а также 90 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники. Техника была выведена на уборку накануне вечером, сразу после начала выпадения осадков. Так, с 22:30 на улицы вышли комбинированные дорожные машины для обработки полотна противогололедной смесью. С 2:00 дорожные службы перешли на усиленный режим работы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 вторника, песко-соляной смесью обработан 301 километр дорог, от снега очищено 227 километров. В настоящее время на муниципальной дорожной сети работают 10 комбинированных дорожных машин, 21 трактор и 5 единиц дополнительной техники, 31 рабочий. На региональной сети задействовано 10 комбинированных дорожных машин, 6 тракторов и 3 единицы иной техники, 9 рабочих.

С раннего утра к уборке дворов приступили и сотрудники управляющих организаций. Так, на улицы округа вышли 570 дворников и 52 единицы техники.

«Призываем жителей Подольска быть внимательными на улицах, исключить спешку, водителей автотранспортных средств - соблюдать безопасный скоростной режим, парковать автомобили только в отведенных для этого местах, чтобы не создавать препятствий в работе снегоуборочной техники», - заключается в материале.