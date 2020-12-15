РИАМО - 15 дек. Известный российский актер Сергей Гармаш приехал, чтобы почтить память легендарного советского артиста Валентина Гафта, передает Nation News.

Церемония прощания проходит в театре «Современник», в котором Гафт служил с 1969 года.

«Гармаш играл с Гафтом в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», который вышел в 2011 году. Там он исполнял роль Ивана Бездомного, а Гафт — Воланда», — говорится в сообщении.

Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».

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