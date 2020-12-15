РИАМО - 15 дек. В преддверии Нового года Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) вместе с компаниями-партнерами подготовили подарки для читателей в соцсетях.

Подарки будут разные — билеты на каток на ВДНХ и на концерт фонда «Бельканто», книги от «Эксмо» и «Читай-города», настольные игры от Hobby World и милые сувениры от «Гоголь-Моголя».

Чтобы забрать подарок, надо написать в комментариях к конкурсному посту ДЕДМОРОЗ. Вы тут же получите ответ от Дедушки Мороза. Возможно, он сразу даст вам приз, но также возможно, что он попросит вас выполнить какое-то действие или попытать удачу еще раз.

Каждый подписчик агентства может позвать Дедушку три раза в сутки. Чтобы увеличить количество ходов, следите за тем, что отвечает вам Дедушка в комментариях. Там будут подсказки.

Читатели РИАМО могут получить следующие новогодние призы: крупнейшее отечественное издательство настольных игр Hobby World разыгрывает три игры «Индустрия» и две игры на быстроту реакции Loonacy.

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Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» подготовила для читателей РИАМО целых пять новогодних боксов. В их составе:

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1. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, книга «Трогательные рождественские рассказы русских писателей», набор литературных закладок, настольная игра «Активити».

2. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, книга «Рождественские рассказы о любви», набор милых закладок с единорогами, удобная кружка с трубочкой.

3. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, книга «Рождественские рассказы зарубежных писателей», набор прикольных закладок с мопсами, вечный календарь из экоматериала.

4. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, книга «Рождественские рассказы русских писателей», набор магнитных закладок с чудесными кошечками, керамический стакан.

5. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, книга «Старинные рождественские рассказы русских писателей», набор литературных закладок, игра с заданиями для игры в фанты «Веселый хоровод».

Магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь» тоже подарит пяти счастливчикам интересные и полезные наборы:

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1. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, веселый ланч-бокс, подставка «Печенька» под горячую кружку, полезная косметичка, набор разноцветных ручек и значок «Единорог».

2. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, прикольный ланч-бокс, записная книжка с енотиком, удобная кружка с трубочкой и значок «Енотик с печенькой».

3. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, веселый ланч-бокс, подставка с милым мопсом под горячую кружку, керамический стакан и значок «Мопс».

4. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, замечательный ланч-бокс, очень нужный блокнот, керамическая кружка с корги и значок «Корги».

5. Подарочный сертификат номиналом 500 рублей, очень нужный ланч-бокс, подставка под горячее, карт-холдер и керамический стакан в стиле «Звездной ночи» Ван Гога.

Благотворительный фонд «Бельканто» подарит читателям РИАМО пять пар билетов на концерт 1 января, а каток на ВДНХ - 10 пар билетов на катание.

Крупное российское издательство «ЭКСМО» подготовило в качестве новогодних подарков восемь наборов, в каждый из которых входят три книги: Шанель Клитон «Следующий год в Гаване», Бланка Липинская «365 дней» и Гийом Мюссо «Жизнь как роман».

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