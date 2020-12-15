РИАМО – 15 дек. В компании «Ростелеком» сообщили о восстановлении штатной работы после сбоя, причиной которого стали проблемы с оборудованием, передает РИА Новости.

«Утром наблюдалась аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 09:30 работоспособность сети восстановлена», - говорится в сообщении.

Ранее в работе «Ростелекома» произошел сбой, затронувший почти всю территорию страны.

В основном с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Краснодара и Казани. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к интернету.​​