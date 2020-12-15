РИАМО - 15 дек. Полюбившееся жителям и гостям Москвы «Звездное небо» преобразили в преддверии Нового года в самом центре мегаполиса, обычно инсталляция меняется к разным праздникам, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ столицы.

Так, на Никольской улице убрали бабочек и повесили синие шарики, напоминающие большие елочные игрушки. А золотые гирлянды со снежинками также вместо бабочек появились в Камергерском переулке.

«Похожие гирлянды украсили к Новому году и улицу Кузнецкий мост. В Столешниковом переулке световые декорации остались прежними – фонарики висят на тросовых растяжках между домами круглый год, независимо от сезона», – говорится в сообщении.

Светящиеся инсталляции, напоминающие медузы, теперь можно увидеть на Большой Дмитровке. Еще новогоднее убранство можно наблюдать сейчас на улицах Мясницкая и Ильинка.

За обслуживание «Звездного неба» отвечают специалисты АО «ОЭК». Они ежедневно проверяют световые конструкции, при необходимости проводят ремонт, меняют лампы и восстанавливают геометрию гирлянд.

Москва полностью нарядилась в новогоднее убранство. В этом году из-за распространения коронавируса отменены елочные базары.