РИАМО - 15 дек. Полюбившееся жителям и гостям Москвы «Звездное небо» преобразили в преддверии Нового года в самом центре мегаполиса, обычно инсталляция меняется к разным праздникам, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ столицы.
Так, на Никольской улице убрали бабочек и повесили синие шарики, напоминающие большие елочные игрушки. А золотые гирлянды со снежинками также вместо бабочек появились в Камергерском переулке.
Светящиеся инсталляции, напоминающие медузы, теперь можно увидеть на Большой Дмитровке. Еще новогоднее убранство можно наблюдать сейчас на улицах Мясницкая и Ильинка.
За обслуживание «Звездного неба» отвечают специалисты АО «ОЭК». Они ежедневно проверяют световые конструкции, при необходимости проводят ремонт, меняют лампы и восстанавливают геометрию гирлянд.
Москва полностью нарядилась в новогоднее убранство. В этом году из-за распространения коронавируса отменены елочные базары.
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