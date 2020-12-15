РИАМО - 15 дек. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 5418 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии выявили 703 502 случая Covid-19, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в столице вылечили 5307 пациентов, за все время пандемии выздоровели 539 859 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки в столице скончались 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в городе достигло 10 022.

В общественных местах и в транспорте Москвы необходимо носить маски и перчатки. Москвичи из групп риска должны соблюдать домашний режим. Ученики старших классов и студенты столицы продолжают обучение в дистанционном формате.

За минувшие сутки в 85 регионах РФ выявили 26 689 новых случаев коронавируса. Из них 19,4% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки скончались 577 пациентов, полностью выздоровели 24 813 человек.

За все время в России выявлено 2 707 945 случаев коронавируса, зафиксировано 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.