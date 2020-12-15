РИАМО - 15 дек. Порядка 6 миллиардов рублей от правительства Московской области получили местные аграрии в качестве господдержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день сельхозпроизводителям Подмосковья перечислено господдержки в объеме более 5,9 миллиарда рублей. Из них порядка 4,7 миллиарда рублей из регионального бюджета и 1,3 миллиарда рублей из федерального», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Финансирование сельскохозяйственных организаций и фермеров осуществляет министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в рамках реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Московской области.

Таким образом, помощь оказали более чем 300 сельхозпроизводителям. Деньги можно потратить на проведение агротехнологических работ, производство молока, племенное животноводство, элитное семеноводство, на развитие малых форм хозяйствования и техническое перевооружение приоритетных отраслей.

Воскресенский подчеркнул, что основным условием предоставления субсидий является выполнение показателей результативности, заложенных в соглашениях, которые заключаются между Минсельхозпродом области и сельхозпроизводителями.