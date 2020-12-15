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РИАМО
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Александр Манзюк
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Гроб в окружении цветов и на фоне архивных фотографий артиста стоит на сцене.
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. С 1969 года он служил в театре «Современник».
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Кинозрителям Гафт запомнился по ярким ролям в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прощание с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» в Москве
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