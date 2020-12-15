РИАМО - 15 дек. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановления, которые призваны стабилизировать цены на продовольствие, передает Nation News.

«Правительство будет мониторить цены в стране», —​ говорится в сообщении.

Также в правительстве, согласно постановлениям, будут отслеживать необоснованное повышение цен на продовольственные товары.

Ранее президент России Владимир Путин поручил урегулировать ситуацию на продовольственном рынке.​