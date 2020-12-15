РИАМО - 15 дек. Около 300 семей въехали в новые квартиры на востоке столицы в рамках программы реновации, 52 объекта в этой части города еще планируются и строятся, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Программа реновации в ВАО стартовала в 2018 году с переселения жителей пятиэтажек на улице Константина Федина в новый дом на улице 5-я Парковая, дом 62Б. К настоящему времени на территории округа жилье предоставлено 1214 семьям, из них 299 уже проживают в новых квартирах», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на востоке столицы программа реновации реализуется в районах Северное Измайлово и Перово, 52 объекта проектируются и строятся.

Сейчас семьи из 28 домов заселяются в пять новостроек.

В Восточном административном округе Москвы по программе реновации предстоит расселить и демонтировать 1061 жилой дом.

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