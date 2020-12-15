РИАМО - 15 дек. Минувшей ночью из-за снегопада в Подмосковье вышли на дежурство более 940 единиц специализированной техники, которая расчищала дороги и обрабатывала их реагентами, всего очистили более 12,6 тысячи километров дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее количество осадков выпало на западе Подмосковья, здесь в первую очередь обрабатывались и очищались дороги с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и подъезды к социально значимым объектам.

«В ночь с 14 на 15 декабря было очищено от снега свыше 12,6 тысячи километров и обработано противогололедными материалами более 16 тысяч километров областных дорог, также работы проведены на 330 километрах тротуаров региональной сети. Всего в работах были задействованы 923 дорожных рабочих и 943 единицы специализированной техники», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Подмосковный Минтранс призвал водителей к аккуратности на дорогах.

За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 5 миллиметров осадков, что составляет порядка 10% от месячной нормы для декабря.