РИАМО - 15 дек. Управление ФАС Подмосковья приняло решение включить сведения о компании «Альсена» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

Сведения представило муниципальное учреждение «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений».

«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по благоустройству территории и капитальному ремонту здания МБДОУ ЦРР - детский сад №11 «Рябинка», — говорится в сообщении.

Но компания «Альсена» нарушила условия исполнения контракта. Поэтому учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Альсена» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.