РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Коммунальные службы микрорайона Климовск Подольска с раннего утра приступили к уборке от снега закрепленных территорий, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи с обильным снегопадом, который прошел в ночь с понедельника на вторник, все коммунальные службы с раннего утра вышли на очистку закрепленных территорий», - говорится в сообщении.

Автовладельцев округа и пешеходов просят быть внимательными на дорогах в связи с погодными условиями.