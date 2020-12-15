РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Во вторник КДЦ «Союз» Люберец приглашает жителей на мастер-класс по твистингу «Снеговик-почтовик», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Твистинг – это создание фигур из воздушных шариков, изготовленных специально для этой цели. Как правило, для моделирования используются длинные и тонкие шары.

«Присоединяетесь к мероприятию в социальной сети Instagram в 15:00 и проведите время интересно и с пользой», - говорится в сообщении.