РИАМО - 15 дек. После прошедшего минувшей ночью снегопада сугробы выросли в столице и Подмосковье, самый высокий снежный покров образовался в Можайске — 15 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате прохождения атмосферного фронта окклюзии за минувшую ночь в Москве выпало 4 миллиметра осадков, в Подмосковье местами до 8 миллиметров. Благодаря снегопаду сугробы подросли в столице до 10 сантиметров, а по Московской области кое-где (в Можайске) снежный покров составляет уже 15 сантиметров», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что температурный фон в Московском регионе полностью соответствует климатической норме: минус 1 – минус 6 градусов.

«Таким образом, зима практически восстановила утраченные позиции и по температуре, и по снежному покрову», — отметил синоптик.

Он уточнил, что снег в регионе прекратится к середине дня. Ночью из-за гребня антициклона будет морозно, температура может опуститься до минус 11 градусов. Днем 16 декабря будет от минус 3 до минус 8 градусов.

По словам специалиста, во второй половине этой недели из-за тепла с Атлантики ожидается кратковременная оттепель.

«Снежный покров сохранится. Этому будет способствовать понижение температуры воздуха на следующей неделе, а также несколько мощных снегопадов в канун Нового года», — заключил Тишковец.

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