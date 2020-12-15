РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Предприятия и учреждения спорта, культуры, управляющие компании городского округа Люберцы приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Смотр-конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление к Новому году и Рождеству пройдет в городском округе Люберцы с 15 декабря по 12 января. Приглашаю к участию УК, ТСЖ, ЖСК, образовательные, спортивные и культурные учреждения, предприятия промышленности и торговли. Конкурс пройдет по 11 номинациям. В срок до 31 декабря текущего года направляйте свои заявки в администрацию округа на адрес электронной почты: admluberblag@yandex.ru», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8(495)720-16-24 и 8(495)503-35-83.

«Давайте проводим 2020 год и встретим Новый 2021 год красочно, ярко и креативно», - добавил Ружицкий.