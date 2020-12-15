РИАМО - 15 дек. В сыроварне в городском округе Истра выбирают имя для «сырного» робота, всех желающих просят помочь, сообщил подмосковный фермер Олег Сирота.

«Друзья! Помогите выбрать имя для «сырного» робота! У меня, кроме как робот-Бендер из «Футурамы», ничего в голову не приходит. <…> Есть, конечно, робот-Федор «Роскосмоса», но где он теперь, и кто его видел?» — написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что имя для робота важно, так же как и для корабля.

«Швейцарцы-роботостроители говорят, что если выбрать женское имя, то он работать будет хорошо, но чаще будет требовать к себе внимания, ломаться по мелочам. Это такая статистика и примета», — добавил сыровар.

Робот швейцарского производства появился в хранилище на сыроварне «Русский пармезан». Робот ухаживает за сыром, укладывает и переворачивает его. Без машины данная работа обходится дороже, так как этим занимаются порядка 20 человек.