РИАМО - 15 дек. За период с 7 по 11 декабря комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 9 закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Из них четыре закупки на поставку смесей белковых композитных для учреждений здравоохранения, закупка на благоустройство общественных территорий в городском округе Черноголовка, а также закупка на благоустройство площади в городском округе Краснознаменск», - сказал собеседник агентства.

Неделей ранее комитет опубликовал 10 закупок в инфосистеме.

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