РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. Коммунальщики подмосковного Подольска во вторник приступили к устранению последствий снегопада, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные и коммунальные службы в Подольске во вторник утром устраняют последствия снегопада. Синоптики отмечают, что в первой половине дня в Московском регионе еще сохранится влияние атмосферного фронта, смещающегося к востоку области, а уже во второй половине начнет сказываться усиливающееся влияние антициклона с запада, под натиском которого осадки прекратятся», - говорится в сообщении.

В комитете по ЖКХ администрации округа работает горячая линия: 8(916)565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00), 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); Единая дежурная диспетчерская служба – 8(496)755-57-98 (круглосуточно). По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа можно обращаться по телефону: 8(925)737-49-90 (с 9:00 до 21:00).