РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Территорию автобусной остановки на улице Народного ополчения в подмосковном Красногорске очистили от мусора по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь портала попросил убрать мусор с автобусной остановки. По словам горожанина, на земле вокруг павильона скопились окурки и прочий мелкий мусор.

«Истринское региональное управление автомобильных дорог рассмотрело обращение по вопросу очистки остановочного пункта «Химчистка» и сообщает: работы по очистке указанного остановочного пункта выполнены», - отметил начальник Истринского РУАД Эдуард Дмитрив.

Он добавил также, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».