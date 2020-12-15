РИАМО - 15 дек. Сбой произошел в работе российского провайдера «Ростелеком» почти на всей территории страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Россияне массово жалуются на сбои в работе «Ростелекома», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, чаще всего о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Краснодара и Казани. Сбои отмечаются по всей стране.

В основном пользователи сообщают о проблемах с доступом к интернету.

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, а также широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.