РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 дек. Кражу велосипедов раскрыли полицейские ​городского округа Мытищи, подозреваемый арестован, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступили заявления от местных жителей о краже двух велосипедов из подъезда дома на улице Силикатной. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Мытищинским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.