РИАМО – 15 дек. Встречать новый 2021 год за границу поедут меньше 5% россиян, лидерство по популярности, как и летом, принадлежит Турции, пишет во вторник газета «Известия».

Помимо зарубежных курортов, часть россиян на новогодние каникулы отправится на российские курорты или на отдых в соседние регионы.

«Помимо турецких направлений наибольшим спросом на Новый год у российских туристов пользуется Абхазия (въезд через пограничный пункт в Сочи), Танзания (чартеры из восьми регионов), Куба (Кайя-Коко) и Мальдивы (чартер из Москвы), а также ОАЭ (регулярные рейсы)», - отмечает издание.

Также некоторые россияне поедут в Египет. Еще самостоятельные путешественники в период с 25 декабря по 10 января бронируют билеты в Киргизию, Армению, Узбекистан, Молдавию, Белоруссию.​​