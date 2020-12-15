РИАМО - 15 дек. Три легковых машины столкнулись в районе 30-го километра МКАД, движение на участке в настоящий момент затруднено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«МКАД, 30-й километр, ДТП с участием трех автомобилей в левом ряду. Без пострадавших», — говорится в сообщении.

Движение транспорта по внутренней стороне в районе аварии затруднено. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при движении.