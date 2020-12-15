РИАМО - 15 дек. В столичном театре «Современник» началось прощание с легендарным советским и российским актером Валентином Гафтом, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Церемония проходит на втором этаже культурного учреждения. Гроб в окружении цветов и на фоне архивных фотографий артиста стоит на сцене.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. С 1969 года он служил в театре «Современник».

Кинозрителям Гафт запомнился по ярким ролям в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово».

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