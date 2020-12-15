РИАМО - 15 дек. Полицейские в Егорьевске задержали 29-летнюю уроженку Оренбургской области, подозреваемую в покушении на сбыт крупной партии героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленница получала крупные партии наркотиков, после чего фасовала их на более мелкие и реализовывала в Егорьевске через тайники-закладки», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемую задержали возле дома на улице Воровского. При личном досмотре полицейские обнаружили в ее сумке 28 свертков с порошкообразным веществом.

«В ходе осмотра по месту проживания задержанной обнаружены и изъяты 500 свертков и две коробки с аналогичным содержимым», – добавила Петрова.

Экспертиза показала, что изъятый порошок является наркотическим средством героином общим весом около 1,2 килограмма. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.