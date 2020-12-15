РИАМО - 15 дек. Родственники, друзья и поклонники Валентина Гафта собираются возле столичного театра «Современник», где состоится прощание с актером, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Церемония прощания с легендарным советским и российским актером пройдет на сцене театра.

Сотрудники полиции следят за порядком. На входе в театр всем напоминают о соблюдении масочного режима и просят надеть перчатки.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет.

Гафт родился 2 сентября 1935 года, закончил Школу-студию МХАТ. Дебют актера состоялся на сцене Театра имени Моссовета. Затем Гафт работал в Московском драматическом театре (сейчас Театр на Малой Бронной), в 1969 году перешел в театр «Современник».

Гафт запомнился многим зрителям по ярким ролям в кинофильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.