РИАМО - 15 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении закона о контрактной системе со стороны ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «Спектр Групп» на действия заказчика при определении на электронном аукционе подрядчика по ремонту действующей сети автодорог общего пользования федерального значения — А-108 «Московское большое кольцо» в Подмосковье и подъезда к государственному комплексу «Таруса» в Калужской области.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Спектр Групп» обоснованной, заказчику выдано обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.