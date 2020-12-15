РИАМО - 15 дек. На минувшей неделе с 7 по 11 декабря в Московской области на торги выставлено 32 объекта, объявлено о проведении 22 электронных аукционов и 10 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 290,8 квадратного метра в городском округе Электросталь, взять в аренду нежилое помещение под свободную деятельность площадью 52,9 квадратного метра в городском округе Дубна, приобрести земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства в Сергиево-Посадском городском округе», - сказал собеседник агентства.

Текущий год поставил рекорд по количеству разыгранных на торгах в Подмосковье земельных участков, которое выросло почти на 60%.