РИАМО - 15 дек. Ученые МГУ и столичные специалисты создали уникальный «КТ-калькулятор», который может оценить с помощью нейронной сети степень поражения легких при пневмонии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов.

«Теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения», — написал Собянин в своем персональном блоге.

Мэр добавил, что «КТ-калькулятор» уже успели встроить в систему ЕМИАС столицы. Доступ к нему получат не только московские врачи, но и медики из других регионов.

В одних случаях новая технология подскажет, что от КТ-диагностики нужно отказаться, в других, наоборот, предложит немедленное обследование и интенсивное лечение. В дальнейшем у «КТ-калькулятора» будут появляться новые функции.

В этом году умные технологии значительно помогли столичным медикам, подчеркнул Собянин.

Так, «компьютерное зрение» — специальная программа анализа КТ-снимка легких — помогла решить задачу массовой и точной диагностики ковидной пневмонии. Начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

15 ДЕКАБРЯ

- В Москве появился уникальный сервис для оценки тяжести пневмонии. В дальнейшем у «КТ‑калькулятора» будут появляться новые функции.

- Еще 5307 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице от коронавируса вылечились почти 540 тысяч человек.

- За сутки в Москве скончались 77 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии в городе зафиксировали свыше 10 тысяч летальных исходов.