РИАМО - 15 дек. За неделю с 7 по 11 декабря в Московской области состоялся 41 аукцион по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«За неделю в торгах по продаже имущества приняли участие 4 человека, в то время как на торгах по продаже земельных участков – 20 человек», - сказал собеседник агентства.

Так, например, в Можайском городском округе на торгах по продаже нежилого помещения площадью 36,8 квадратного метра под коммерческое назначение на лот претендовало 4 участника, а итоговая цена превысила стартовую в 3 раза.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.